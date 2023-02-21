С этого года петербуржцы смогут приобрести автомобили китайского бренда VGV

До конца года в Санкт-Петербург прибудут две тысячи автомобилей китайского бренда VGV.

Стало известно, что ООО "Новел Дистрибьюшн", принадлежащая владельцу автомобильного холдинга "Максимум", подписала эксклюзивный контракт с VGV, согласно которому в 2023 году на территорию Северной столицы и других городов-миллионников, включая Москву, прибудут две тысячи автомобилей китайского бренда. Об этом сообщает AllNW.

Уточняется, что приобрести новые автомобили петербуржцы смогут в третьем квартале текущего года. Уже в 2024 году дистрибьютер доставит в город шесть тысяч автомобилей, при этому спустя пять лет объем продаж планируется увеличить до 50 тысяч машин.

Сначала горожанам будут доступны две модели среднеразмерных кроссоверов: U70 Pro и U75 Plus. С певрого октября можно будет приобрести автомобили класса "пикап".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что спрос на новые автомобили в Петербурге за январь 2023 года подскочил на 20%. Самыми популярными марками стали машины таких производителей как LADA Chery, Exeed и Omoda.