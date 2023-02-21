После самого холодного дня с начала февраля в Петербурге пока теплее не становится

Накануне, 20 февраля, Северная столица пережила самый холодный день с начала февраля со средней отметкой в -7,2 градуса. Тем не менее, расслабляться не приходится, ведь сегодня -7 градусов - это максимум температуры, а не средний показатель.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 21 февраля в городе будет ясно и морозно из-за антициклона. Неравномерно распределятся температуры по Ленобласти. Так, на западе будет всего -7 градусов, а вот на востоке морозы при ясном небе могут достичь всех -20 и -22 градусов. В тоже время на Карельском перешейке будет относительно тепло - -8 и -10 градусов, но такая ситуация сложится из-за влияния Ладоги, так как вся ее северная часть еще не покрылась льдом.

В Санкт-Петербурге за день из-за солнца может стать немного теплее, но семиградусные морозы точно задержатся.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что текущая короткая неделя по ощущениям будет похожа на новгодние каникулы. По словам синоптика, в ближайшее время столбик термометра на территории региона может опуститься до -20 градусов.