Вылет пассажиров из Культурной столицы в Стамбул задержат более чем на полчаса

Один авиарейс в петербургском аэропорту будет осуществлен с задержкой более чем в 30 минут. По остальным направлениям самолеты должны отправить вовремя.

Во вторник, 21 февраля, позже изначально запланированного времени вылетят пассажиры воздушного судна Turkish Airlines. По расписанию воздушной гавани города на Неве, рейс "Санкт-Петербург - Стамбул" хотели отправить в 13:45 по московскому времени, но в итоге его вылет передвинули на 40 минут , - теперь самолет отправится в 14:25.

Отправление по остальным направлениям в соответствии с информацией, представленной в расписании петербургского аэропорта, будет осуществлено вовремя. Обо всех изменениях в течение дня пассажиры смогут узнать через сайт Пулково.

Во вторник на территории Культурной столицы будет облачно, но с прояснениями, местами возможен снег и гололедица на дорогах. Пассажирам стоит заранее планировать свой маршрут до аэропорта, чтобы не опоздать на рейсы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге стартовала вторая очередь развития проекта аэропорта Пулково до 2060 года.