Через три года в городе на Неве хотят запустить производство электромобилей E-Neva

К 2026 году на территории Северной столицы может быть налажено производство новых электрокаров E-Neva. Известно, что сейчас специалисты подбирают для этого наиболее подходящую площадку.

Предварительно допускается, что первые партии новых механизмов будут выпущены через три года. В год специалисты планируют выпускать до 55-65 тысяч электрокаров. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО «Алмаз-Антей", директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников, подчеркнул, что выбор площадки в Петербурге осуществляется совместно с Минпромторг, при этом предложений от "Автоваза" на производство электрокаров пока не поступало.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин посетил Обуховский завод, который входит в государственный концерн "Алмаз-Антей". Там главе государства показали экспериментальный образец электромобиля E-Neva.

Новый кроссовер обладает мощностью 435 лошадиных сил, при этом его максимальная скорость может развиться до 197 км/ч. Известно, что в полной комплектации электрокар оснастят подключаемым передним приводом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 2023 году на территории Петербурга могут начать выпускать новый китайский бренд автомобиля.