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В Петербурге за январь 2023 года почти на 20% подскочил спрос на новые авто

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© Фото: Baltphoto

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За первый месяц 2023 года спрос на новые автомобили в Санкт-Петербурге увеличился почти на 20%. Самыми популярными марками среди горожан стали автомобили таких производителей как LADA Chery, Exeed и Omoda.

В ассоциации "Автомобильные дилеры России" и группе компаний "Прагматика" рассказали, что индекс контактирования новых автомобилей в дилерских центрах, если сравнивать с декабрем 2022 года, увеличился на 19%. Такие показатели наблюдаются в городе впервые за шесть лет наблюдений за динамикой. 

Согласно данным аналитиков, индекс рынка в Северной столице оказался самым благоприятным по сравнению с показателями по всей стране. При этом самые востребованные бренды родом из Китая. Наращивание долин на рынке в Петербурге наблюдается также у  Jaguar и Land Rover.

А вот спад на 10% и 9% был зафиксирован у Renault и Hyundai соответственно. Просели в показателях и Volkswagen, Mitsubishi, Audi, а также Mazda, KIA, Skoda и BMW. 

Стоит отметить, что на российский рынок вышли "Москвич" и Evolute, индекс контактирования которых можно будет оценить в апреле текущего года. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году на территории Петербурга может появиться новый китайский бренд автомобиля. 

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