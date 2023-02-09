Из петербургского аэропорта в четверг не отправят три авиарейса

В петербургском аэропорту Пулково девятого января на вылет есть несколько отмененных международных направлений. В общей сложности Северную столицу не покинут три указанных в расписании самолета.

Так, по данным онлайн-табло воздушной гавани города на Неве, не будет выполнен перелет до Стамбула, запланированный на 13:45. За перевозку пассажиров должна была отвечать авиакомпания Turkish Airlines.

Кроме того, спустя час из Петербурга до Ташкента спустя час также не отправят самолет перевозчика Панорама. Он должен был покинуть город в 14:45.

Третьим отмененным на сегодня рейсом станет маршрут "Петербург - Бухара". Вылет самолета Qanot Sharq планировался на 17:25.

Все остальные рейсы, согласно данным на сайте Пулково, будут осуществлены согласно расписанию. Обо всех изменениях в течение дня можно узнать, проверив онлайн-расписание воздушной гавани.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что стало известно о запуске в Петербурге второй очереди проекта развития Пулково до 2060 года.