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В Петербурге могут усложнить процедуру банкротства управляющих компаний

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Петербургские депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении инициативу, согласно которой в критерии признания банкротства для управляющих многоквартирными домами компаний могут быть внесены поправки. 

Известно, что согласно новым поправкам, процедура банкротства УК станет сложнее. При этом некоторые критики документа опасаются, что в случае утверждения изменений недобросовестные управляющие компании смогут легче обманывать жильцов. Об этом пишет  AllNW. 

Соответствующая инициатива была представлена депутатом Борисом Зверевым. По его словам, сейчас в Северной столице все 34 управляющие организации, находящиеся под контролем Жилищного комитета, попадают под признаки банкротства.

Согласно новым поправкам, внесенным в федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)",  может быть увеличен срок возможного погашения задолженности с двух до восемнадцати месяцев. Кроме того,  минимальная задолженность, которая сейчас составляет 300 тысяч рублей, станет равной половине суммы выручки управляющей компании, полученной за прошлый год.

Некоторые депутаты считают, что законопроект еще следует доработать.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в ноябре прошлого года для жителей Ленобласти создали специальную "Красную папку", предназначенную для жалоб граждан  в случае бездействия управляющих компаний.

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