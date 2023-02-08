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На проспекте Энергетиков в тестовом режиме начал работать гипермаркет-дискаунтер от "Ленты"

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© Фото: скриншот Google maps

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На территории Санкт-Петербурге появился новый гипермаркет-дискаунтер от "Ленты", в котором представлены товары низкого ценового сегмента. 

Новая модель гипермаркета появилась на проспекте Энергетиков и пока работает в тестовом режиме. Известно, что  выкладка товара осуществляется в транспортных упаковках. Также в таких магазинах планируют уменьшить количество дополнительных сервисов и урезать частоту смены ценников и штатного расписания. Об этом сообщает пресс-служба 

Так, уже сейчас внедрены изменения в цены, ассортимент и планограммы более 30 категорий категорий. Предполагается, что новые корректировки в проект будут вносить с февраля по апрель на основании показателей плотности продаж и отзывов покупателей.

По словам гендиректора "Лента" Владимира Сорокина, нововведения в магазинах с низкими операционными показателями тестируются, чтобы найти оптимальные варианты снижения операционных затрат и увеличить объём продаж.

Напомним, что у компании существует три формата магазина, среди которых  супермаркеты ("Супер Лента"), гипермаркеты ("Гипер Лента") и мини-маркеты ("Мини Лента"). О планах по развитию гипермаркета-дискаунтера для тех, кому приходится урезать чек на продукты, а также о намерении регистрации "Лентой" нового товарного знака "Лента Эконом" стало известно еще шестого февраля. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге за прошлый год некоторые крупные торговые компании продемонстрировали рост и развитее, но некоторые уменьшили число магазинов. Среди них оказались "Великолукский мясокомбинат" и "Фасоль".

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