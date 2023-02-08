Самолет в Минск не отправят из петербургского аэропорта восьмого февраля

В расписании петербургского аэропорта Пулково восьмого февраля есть некоторые изменения. Так, несмотря на то, что задержек рейсов в расписании пока нет, из города на Неве в запланированное путешествие не отправится самолет авиакомпании "Белавиа".

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, рейс "Санкт-Петербург - Минск" должен был вылететь из Северной столицы в 10:30 по московскому времени, однако этот маршрут в среду был отменен. За перевозку пассажиров должна была отвечать авиакомпания "Белавиа".

Также известно, что из столицы Белоруссии в Петербург самолет также не прилетел, его прибытие планировалось на 09:40.

Кроме отправления в Минск отмен и задержек в Пулково на восьмое февраля пока больше нет. Обо всех изменениях пассажиры смогут узнать через обновленное расписание воздушной гавани Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что впервые за два года из Петербурга открывается прямое авиасообщение с Пекином. За перевозку пассажиров будет отвечаеть авиакомпания Hainan Airlines.