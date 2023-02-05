Около 40 новых точек общепита появилось в Северной столице за январь

В Санкт-Петербурге за прошедший месяц открылось около четырех десятков новых точек общественного питания. Самыми популярными из них стали гастробары.

С начала года петербуржцы смогли посетить около 40 новых баров и объектов общепита, среди них заведения в формате фастфуда, диско-баров, а также семейные рестораны в торговых комплексах или в спальных районах города. Об этом пишет AllNW.

При этом самое большое внимание завоевали гастробары, а вот заведений с кавказской и грузинской кухней в городе на Неве стало меньше.

Стоит отметить, что среди открытых с начала года точек общепита есть как единичные заведения, так и сетевые.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге появится первый бар певицы Анны Asti. Известно, что инвестиции в проект составили около 20 миллионов рублей.