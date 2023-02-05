Anna Asti рассказала о своем первом баре, который откроется в Петербурге уже на следующей неделе

Стало известно об открытии в Северной столице первого бара Анны Дзюбы, более известной как Анна Asti, исполнившая песни "Гармония", "Феникс" и "По барам". В общей сложности инвестиции в проект составили примерно 20 миллионов рублей.

Заведение "Сплетни Бар by ANNA ASTI", которое впервые распахнет свои двери для посетителей 10 и 11 февраля, станет первым в сети, которую планируется открыть в других регионах России.

Так, партнер проекта, основатель сетей Nebar и "Руки Вверх бар" Павел Чесноков рассказал, что инвестиции в новый бар составили около 20 миллионов. При этом для открытия других заведений сети уже ведутся работы в Москве, Екатеринбурге, Сочи и даже в Дубае, однако открытие точек точно не произойдет раньше лета 2023 года. Об этом пишет AllNW.

В социальных сетях Анна Asti отметила, что лично встретит гостей на Конюшенной площади, 2 в день открытия "Сплетни Бар by ANNA ASTI". Уточняется, что в меню будут присутствовать авторские блюда и напитки, в разработке которых певица лично принимала участие.

Пока одни артисты занимаются ресторанным бизнесом, другие проводят концерты с вынужденным переносом почти на четыре месяца.