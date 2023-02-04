По конец февраля в Санкт-Петербурге запустят проект "Твой бюджет" в обновленном формате

В Петербурге проект инициативного бюджетирования "Твой бюджет" стартует в конце февраля в обновленном формате. Известно, что будут выделены тематические направления.

Так, по словам вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова, в рамках обновленного проекта "Твой бюджет" петербуржцы смогут предлагать свои идеи, которые связаны с развитием городских цифровых сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что за шесть лет существования проекта стало ясно, что он должен развиваться тематически. В связи с этим после доработок он перейдёт под кураторство от Комитета финансов к отраслевым комитетам. Например, за проект "Твой бюджет. Благоустройство" отвечает Комитет по благоустройству, а за "твой бюджет в школах", вероятно, может взяться Комитет по образованию.

Напомним, что разработкой проектов будут заниматься команды, состоящие из совершеннолетних россиян, не являющихся представителями органов власти или местного самоуправления. Для участия нужно подать заявку с идеей на официальном сайте проекта "Твой бюджет".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице на 2023 год продлили проект "Петербургский дизайн". Уточянется, что в первом этапе уже приняли участие более 110 брендов. Желающие могут подать заявку до 17 февраля.