В субботу Петербург снова затянет облаками, но на следующий день горожан может порадовать солнце

Несмотря на то, что четвертого февраля на территории Петербурге будет все также облачно, завтра синоптики ждут возвращение солнца. Однако, стоит предупредить, что прояснения придут вместе с похолоданием.

В субботу Северную столицу окутает легкий мороз и присыплет небольшой снег. Согласно данным центра погоды "Фобос", четвертого февраля Петербург окажется на северо-западной периферии теряющего силы циклонического вихря.

На протяжении дня в городе будет облачно, выпадет немного осадков в виде снега. Также петербуржцы столкнуться с небольшими морозами и сохранившейся гололедицей на дорогах и тротуарах.

При этом ветер может усилиться до 4-9 м/с, температура воздуха достигнет -2 и -4 градусов, а по области эти показатели будут меняться от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце недели на территорию Петербурга снова вернулась зимняя погода со снегом и слабыми морозами, при этом суббота по ощущениям будет чем-то напоминать пятницу.