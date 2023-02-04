В Петербурге четвертого февраля на вылет отменили два самолета

Два рейса в расписании воздушной гавани Северной столицы четвертого февраля указаны как отмененные. При этом задержанных самолетов пока нет.

Так, согласно данным Пулково, в субботу не отправят самолет до Чэнду. Изначально по этому направлению воздушное судно должно было проследовать из Петербурга в 11:50 по московскому времени.

Еще одним отмененным на сегодня рейсом станет направление "Санкт-Петербург - Ташкент". Известно, что его вылет планировался на 14:45. За перевозку граждан отвечает авиакомпания Панорама.

Остальные рейсы, согласно данным, представленным на сайте аэропорта утром в субботу, выполнят согласно расписанию. Серьезных задержек пока не предвидится.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что первые за два года из Пулково снова откроют прямое авиасообщение с Пекином. Известно, что перевозку пассажиров будут осуществлять самолеты Hainan Airlines.