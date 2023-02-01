Доля свободных площадей в районных ТЦ Северной столицы сократилась почти до 9%

За прошлый, 2022, год доля свободных площадей в районных торговых центрах Санкт-Петербурга достигла 8,9%. Одновременно с этим в других типах ТЦ вакантность выросла до 10,6% и больше.

В консалтинговой компании NF Group в Петербурге рассказали о сокращении доли свободных площадей в районных торговых центрах города и об обратной стороне, которая наблюдается в суперрегиональных и прочих типах ТЦ.

Отмечается, что формат региональных торговых центров стал единственным, где был замечен стабильный покупательский трафик, при этом в некоторые месяцы он даже рос.

Так, в среднем по рынку торговой недвижимости вакантность выросла до 10,6%, при этом в суперрегиональных торговых центрах она поднялась до 15,4%.

Подчеркивается, что к концу прошлого года количество изначально приостановивших работу брендов сократилось на 18 позиций - с 46 до 28.

По мнению специалистов, доля свободных площадей в ТЦ может увеличиться, так как иностранные ретейлеры, принявшие решение не продолжать свою деятельность на территории РФ, покинут помещения, либо пересмотрят свои планы касательно дальнейшей работы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в городе на Неве приняли решение продлить проект "Петербургский дизайн" на 2023 год. Известно, что он был создан еще в прошлом году для поддержки местных производителей.