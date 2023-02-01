В Петербурге начался монтаж путей между станциями "Горный институт" и "Театральная"

Метростроители Петербурга начали работы на путях в перегоне между новыми станциями метро "Горный институт" и "Театральная".

Как рассказала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу АО "Метрострой Северной столицы", длина участка, на котором будет произведен монтаж путей, составляет около 2,2 километров.

Отмечается, что монтаж рельсового пути - это очень важная и кропотливая работа. В настоящее время специалисты уже закончили основные горнопроходческие работы станции метро "Театральная".

К 2026 году планируется завершить возведение вестибюля, для чего в перспективе может быть демонтирован Дом быта на Лермонтовском проспекте. Известно, что владелец здания эту инициативу не поддерживает.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что метростроители Петербурга провели закупку нового оборудования на сумму 2,3 миллиарда рублей у АО "Обуховский завод".