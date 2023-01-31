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Стало известно, когда стартует проектирование второй очереди аэропорта Пулково

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© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

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Работы по проектированию и реализации второй очереди проекта развития аэропорта Пулково в Петербурге могут начать уже в этом году. 

Известно, что инвестиции в проект составят примерно 60-70 миллиардов рублей. Правда, пока технические и финансовые параметры еще полностью не утверждены. Об этом пишет AllNW. 

Так, в рамках реализации проекта планируется построить новые выходы на посадку со взлетно-посадочными полосами, а перроны и прочие объекты инфраструктуры аэропорта усовершенствовать. Также, по словам  врио председателя Комитета по инвестициям Петербурга Ивана Складчикова, в рамках работ специалисты оборудуют комфортабельные зоны, где смогут разместиться пассажиры.

О планах по строительству второй очереди аэропорта Пулково стало известно еще два года назад. Тогда глава ВТБ  Андрей Костин завил, что проектирование завершат к концу 2022 года, а к строительству приступят уже в начале текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из петербургского аэропорта во вторник три самолета выпустили позже изначально указанного в расписании времени. Первым на 31 января самолетом, у которого изменилось время вылета, стал маршрут "Санкт-Петербург - Иркутск". 

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