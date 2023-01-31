В Северной столице утверждение нового Генплана запланировали на осень 2023 года

Новый генеральный план до 2024 года представят в Северной столице осенью 2023 года.

Вице-губернатор города Николай Линченко заявил, что в скором времени будут проведены совещания, на которых специалисты рассмотрят предложения, предоставленные во время общественных обсуждений. Об этом пишет AllNW.

Уточняется, что утверждение Генплана планируют осуществить до осени текущего года.

Известно, что для ускорение процесса петербургские власти параллельно с работами по утверждению Генерального плана будут прорабатывать изменения в Правилах землепользования и застройки.

По словам Ленченко, новый Генплан станет одним из основных направлений градостроительной деятельности Петербурга в 2023 году.

Напомним, что прием предложений и замечаний к проекту нового Генерального плана города стартовал 4 августа 2022 года. Тогда уточнялось, что все замечания будут рассмотрены специалистами и вынесены для окончательного рассмотрения в Законодательном собрании Петербурга.