Петербуржцам назвали минимальную норму температуры за январь и рассказали о погоде в феврале

Минимальная норма температуры воздуха в Петербурге, достигшая -5,6 градусов, продержится около недели. Дальше, по мнению специалиста, загадывать не приходится.

Норма температуры воздуха на территории Северной столицы достигла минимальной отметки 30 января. По новым расчетам за 1991-2020 годы, показатели дошли до -5,6 градусов. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга отметил, что такие отметки - это самое низкое в году значение нормы для города, однако уже с 7 февраля она начнет постепенно повышаться.

Отмечается, что в январе за последние десятилетия произошли изменения. Так, согласно старым расчетам за 1961-1990 годы, минимальное значение нормы для Северной столицы в аналогичные дни составляло -8,3 градуса. Таким образом, за последние три десятка лет в конце января и начале февраля на территории Петербурга потеплело на 2,7 градуса.

Специалист прогнозирует хорошую погоду в ближайшие дни. По его словам, выпадет снежок, появится слабый мороз в 0 и -4 градусов. К выходным дням количество осадков уменьшиться и, вероятно, похолодает до -9 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во вторник Северная столица находится в тылу циклона, поэтому температура воздуха будет стремиться к минусовым значениям. Специалист предостерег о замерзших снежных массах в центре города.