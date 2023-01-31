  • 31 Январь 2023
USD 31.01.2023 69.5927 +0.2555
USD ММВБ  
EUR 31.01.2023 75.7799 +0.3737
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам назвали минимальную норму температуры за январь и рассказали о погоде в феврале

Автор:


© Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Темы дня

Минимальная норма температуры воздуха в Петербурге, достигшая -5,6 градусов, продержится около недели. Дальше, по мнению специалиста, загадывать не приходится.

Норма  температуры воздуха  на территории Северной столицы  достигла минимальной отметки 30 января. По новым расчетам за 1991-2020 годы, показатели дошли до -5,6 градусов. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга отметил, что такие отметки - это самое низкое в году значение нормы для города, однако уже с 7 февраля она начнет постепенно повышаться.

Отмечается, что в январе за последние десятилетия произошли изменения. Так, согласно старым расчетам за 1961-1990 годы, минимальное значение нормы для Северной столицы в аналогичные дни составляло -8,3 градуса. Таким образом, за последние три десятка лет в конце января и начале февраля на территории Петербурга потеплело на 2,7 градуса.

Специалист прогнозирует хорошую погоду в ближайшие дни. По его словам, выпадет снежок, появится слабый мороз в 0 и -4 градусов. К выходным дням количество осадков уменьшиться и, вероятно, похолодает до -9 градусов. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во вторник Северная столица находится в тылу циклона, поэтому температура воздуха будет стремиться к минусовым значениям. Специалист предостерег о замерзших снежных массах в центре города.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram