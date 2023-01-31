Главный синоптик Петербурга предупредил о замерзших тротуарах в центре города 31 января

Во вторник, 31 января, Санкт-Петербург находится в тылу циклона, из-за чего температура будет стремиться к минусовым значениям. Специалист предостерег о замерзших снежно-мокрых массах в центре города.

Об очень скользких дорогах главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил петербуржцев в своем Telegram-канале. По его словам, сегодня температура во всех районах начинает переходить через ноль градусов в сторону минусовых значений. В связи с этим все мокрая "каша" из снега на тротуарах замерзнет, дороги станут очень скользкими.

Тем не менее, специалист заметил, что там, где снег сегодня уже успел прикрыть землю, состояние дорог будет не таким опасным.

Также Колесов добавил, что на протяжении всего вторника стоит ждать осадков, но не в большом количестве.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в последний январский день на территории Петербурга немного похолодало, горожанам опять придется встретиться с усиленными порывами ветра и осадками в виде мокрого снега.