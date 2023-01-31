"Обуховский завод" предоставит метростроителям Петербурга новую технику на 2,3 млрд рублей

Метростроители Санкт-Петербурга провели закупку нового оборудования на сумму 2,3 миллиарда рублей. Технику предоставит АО "Обуховский завод".

Приобретением оборудования занялась АО "Метрострой Северной столицы". Известно, что у "Обуховского завода" закупили горнопроходческую технику для возведения новых Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской веток метро. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на портал госзакупок.

Так специалистам предоставят два новых проходческих щита диаметром 5,63 метров, пару новых укладчиков для наклонного хода и 19 укладчиков тюбингов разного диаметра.

Отмечается, что все оборудование поставят по мере готовности за 26 месяцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали о примерных датах начала расширения "зеленой" ветки метрополитена. Предполагается, что специалисты начнут строить подземку в апреле или в мае 2023 года.