Январь уходит из Петербурга, оставляя напоследок похолодание и снег

В последний день января в Петербурге на пару градусов похолодало, горожанам снова придется встретиться с усиленными порывами ветра и осадками в виде мокрого снега.

Под конец месяца в городе на Неве температуры упали из-за североатлантического циклона, который теперь разворачивается к региону тыловой, более холодной частью. В связи с этим, по прогнозу специалистов центра погоды "Фобос", ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой мокорый снег, а на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

В течение дня температура может прогреться от -1 до +1 градуса, а по области показатели будут меняться от -4 до +1 градуса. Ветер ожидается западный, порывистый со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В среду, первого февраля, синоптики также прогнозируют небольшой снег, гололедицу, а также температуру воздуха от 0 до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице рабочая неделя началась с положительной температуры воздуха, превышающей норму. Выпал мокрый снег, а атмосферное давление понизилось.