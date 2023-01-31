  • 31 Январь 2023
USD 31.01.2023 69.5927 +0.2555
USD ММВБ  
EUR 31.01.2023 75.7799 +0.3737
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Январь уходит из Петербурга, оставляя напоследок похолодание и снег

Автор:


© Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Темы дня

В последний день января в Петербурге на пару градусов похолодало, горожанам снова придется встретиться с усиленными порывами ветра и осадками в виде мокрого снега.

Под конец месяца в городе на Неве температуры упали из-за североатлантического циклона, который теперь разворачивается к региону тыловой, более холодной частью. В связи с этим, по прогнозу специалистов центра погоды "Фобос", ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой мокорый снег, а на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

В течение дня температура может прогреться от -1 до +1 градуса, а по области показатели будут меняться от -4 до +1 градуса. Ветер ожидается западный, порывистый со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В среду, первого февраля, синоптики также прогнозируют небольшой снег, гололедицу, а также температуру воздуха от  0 до -2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице рабочая неделя началась с положительной температуры воздуха, превышающей норму. Выпал мокрый снег, а атмосферное давление понизилось. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram