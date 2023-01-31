В петербургском аэропорту Пулково 31 января задержат три самолета

Из петербургского аэропорта Пулково во вторник, 31 января, три самолета вылетят позже изначально запланированного времени. При этом отмененных рейсов пока нет.

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, в последний день января пассажиры сразу трех авиарейсов покинут Северную столицу с задержкой. Так, первым самолетом, у которого изменилось время вылета, станет маршрут "Санкт-Петербург - Иркутск". Изначально отправление планировали осуществить в 12:40 по мск., но теперь время сдвинулось на 13:55. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания S7.

Вторым задержанным рейсом стал маршрут "Санкт-Петербург - Якутия". Теперь воздушное судно в Стамбул перевозчика "Turkish Airlines" отправят на час позже - в 14:45 вместо 13:45.

Пока последним на сегодня самолетом, который отправится в путь позже расписания, станет направление "Санкт-Петербург - Якутск". Вместо 18:10 вечера 31 января пассажиры покинут Пулково только первого февраля около 04:50. За перевозку граждан отвечает авиакомпания "Якутия".

Все остальные рейсы, согласно данным представленным в таблице Пулково на утро вторника, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что россияне с первого февраля смогут пользоваться программой регулярных рейсов компании "Аэрофлот" в казахстанские города.