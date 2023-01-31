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В петербургском аэропорту Пулково 31 января задержат три самолета

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Из петербургского аэропорта Пулково во вторник, 31 января, три самолета вылетят позже изначально запланированного времени. При этом отмененных рейсов пока нет.

Согласно данным, представленным на сайте Пулково, в последний день января пассажиры сразу трех авиарейсов покинут Северную столицу с задержкой. Так, первым самолетом, у которого изменилось время вылета, станет маршрут "Санкт-Петербург - Иркутск". Изначально отправление планировали осуществить в 12:40 по мск., но теперь время сдвинулось на 13:55. За перевозку пассажиров отвечает авиакомпания S7.

Вторым задержанным рейсом стал маршрут "Санкт-Петербург - Якутия". Теперь воздушное судно в Стамбул перевозчика "Turkish Airlines" отправят на час позже - в 14:45 вместо 13:45. 

Пока последним на сегодня самолетом, который отправится в путь позже расписания, станет направление "Санкт-Петербург - Якутск". Вместо 18:10 вечера 31 января пассажиры покинут Пулково только первого февраля около 04:50. За перевозку граждан отвечает авиакомпания "Якутия".

Все остальные рейсы, согласно данным представленным в таблице Пулково на утро вторника, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что россияне с первого февраля смогут пользоваться программой регулярных рейсов компании "Аэрофлот" в казахстанские города. 

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