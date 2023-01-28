"Училище Николаевское кавалерийское" в Петербурге примет около тысячи учеников

Здание Николаевского кавалерийского училища XIX в Северной столице отдадут под обучение почти тысячи детей.
Соответствующий проект поддержала Главгосэкспертиза РФ. Ведомство уже выдало положительное заключение.
Так, в учебном учреждении планируют оборудовать места для отдыха, физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы. Кроме того, в новой школе появятся гардеробная, помещение для охраны, библиотека, медицинский блок, столовая, учебные классы и актовый зал.
Уточняется, что Кавалерийское училище было открыто в 1823 году по проекту князя Николая Павловича, который обсудил инициативу с императором Александром I. Известно, что дворяне учились там до революции.
После этого в здании располагались детский сад, типография, больница, а в последние годы - завод радиотехнического оборудования.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что летом текущего года в Шушарах хотят построить начальную школу-трансформер.