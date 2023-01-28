Накануне вечером небо Северной столицы украсили вспышки от тысячи фейерверков

В честь 79-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда 27 января в городе прогремел салют. Небо над Северной столицей озарили более тысячи фейерверков.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в пятницу вечером батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов из 12 орудий Д-44. При этом каждый из залпов традиционно имел свое имя. Всего небо над городом осветили и окрасили в яркие цвета более тысячи фейерверков.

Также в этот день на территории Петербурга прошли памятные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады. В частности, был открыт памятник блокадным медикам в Соляном переулке, прошло возложение цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище, зажгли огни на Ростральных колоннах. Известно, что для участия в памятных мероприятиях приехали блокадники из других стран.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в пятницу на Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина".