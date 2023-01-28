В петербургском аэропорту 28 января задержат пассажиров двух авиарейсов

Из петербургского аэропорта Пулково в субботу, 28 января, два самолета вылетят позже времени, которое изначально указали в расписании. Еще одно воздушное судно вовсе отменили.

Так, было решено не отправлять самолет до Чэнду, вылет которого был запланирован на 11:50. За перевозку людей должна была отвечать авиакомпания Sichuan Airlines.

Согласно данным представленным на сайте Пулково сегодня утром, в дополнение к отмененному направлению есть два задержанных рейса. Самолет Turkish Airlines до Стамбула отправят в 14:25 вместо 13:45, а рейс "Санкт-Петербург - Анталья" той же авиакомпании был решено перенести с 14:35 на 15:30.

Остальные рейсы, судя по представленным на сайте петербургского аэропорта данным, должны покинуть воздушную гавань Северной столицы по расписанию. Изменения можно отслеживать в течение дня через онлайн-табло Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что с первого февраля компания "Аэрофлот" запустит рейсы в Астану, Алматы и Атырау.