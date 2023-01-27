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Проект "Петербургский дизайн" поддержит городских производителей и в 2023 году

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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В Санкт-Петербурге  продлили проект "Петербургский дизайн" на 2023 год. Набор заявок на участие вновь открыт.

Так, для дальнейшего развития проекта  будет создан Экспертный совет из специалистов сфер дизайна, моды и легкой промышленности. Стать членами совета могут как представители профессиональных союзов, ассоциаций, так и предприниматели, готовые передать свой опыт производителям.

Как сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города на Неве, в первом этапе проекта приняли участие более 110 брендов. Сейчас желающие  могут подать заявку до 17 февраля.

Петербуржцам напомнили, что "Петербургский дизайн" создали еще в прошлом году с целью поддержки местных производителей. Тогда город оплатил  дизайнерам аренду помещений в крупных торговых центрах Петербурга, а также оборудование и брендирование в единой стилистике.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за 2022 год торговые центры Петербурга  представили сразу 13 новых брендов одежды, среди которых только пять иностранных.

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