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На Пискаревском кладбище Петербурга 27 января прошла торжественная церемония возложения венков и цветов

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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В пятницу на Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина". Мероприятие посвящено 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

На торжественной церемонии присутствовали представители власти Северной столицы, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, ветераны и блокадники.

Кроме того, венки и цветы возложили и судьи Конституционного суда РФ,  представители духовенства и дипломатического корпуса, депутаты Госдумы, а также делегации молодёжных объединений и другие значимые лица. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Также 27 января  посетители посетители смогут побывать на историко-публицистической выставке-напоминании "Я верю в свой народ", которая расположилась у входа на Пискаревский мемориал. Уточняется, что это уже седьмая экспозиция, которая теперь посвящена героическим детям блокадного Ленинграда и носит название "А были вместе - детство и война".

Помимо этого, горожанам и гостям города, посетившим в пятницу Пискаревское мемориальное кладбище,  предлагают принять участие в поэтических чтениях Открытого микрофона. Мероприятие "Наши павшие – как часовые" подготовили артисты и волонтеры театра драмы Ольги Берггольц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице 27 января зажгут факелы на Ростральных колонах в честь годовщины прорыва блокады Ленинграда. 

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