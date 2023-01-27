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Самолет из Петербурга в Душанбе 27 января так и не вылетит

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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В пятницу, 27 января, в петербургском аэропорту Пулково есть один отмененный рейс. Изменения коснулись международного направления.

На утро пятницу, по данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в запланированное путешествие из Петербурга не отправится воздушное судно, которое должно было проследовать по маршруту "Санкт-Петербург - Душанбе". 

Известно, что рейс должны были осуществить в 16:20. За перевозку пассажиров отвечала авиакомпания "Уральские Авиалинии".

Все остальные самолеты пока планируется отправить из Северной столицы по расписанию. Об изменениях граждане, планирующие свое путешествие, смогут узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что пассажиров самолета до Якутска 24 января отправили в путь только на следюущий день. Также позже запланированного вылетел рейс во Фергану. 

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