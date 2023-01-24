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Разобраться с новыми правилами компенсации по квартплате петербуржцам поможет единый контакт-центр

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© Фото: Pxhere

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Чтобы понять, как теперь рассчитывается компенсация по квартплате для льготников, петербуржцы могут обратиться в специальный контакт-центр.

О работе нового сервиса стало известно 24 января. Как уточнили в пресс-службе Смольного, единый контакт-центр - это автоматизированная система, которая ответит на все вопросы, касающиеся расчета и начисления компенсации за ЖКУ.

Получить консультацию петербуржцы могут, позвонив по номеру: 41-41-41. Также, в случае необходимости, для получения ответов на интересующие вопросы можно связаться с Городским центром жилищных субсидий и Городским информационно-расчётным центром.

Напомним, что расчет и начисление компенсации, осуществляемые по новым правилам, будут проводиться автоматически для всех местных жителей, получавших выплаты по ЖКУ до 31 декабря 2022 года, без подачи заявления. Но тем, кто оформляет такую льготу впервые, нужно обратиться в МФЦ.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что начиная с этой недели, компенсацию квартплаты для льготников в Северной сттолице будут считать по новым правилам.

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