Чаще всего для работы петербуржцы вынужденно докупают канцелярские принадлежности

Работодатели Петербурга в большинстве случаев не докупают на рабочее место сотрудников канцелярские принадлежности и мелку электронику. Иногда горожане вынуждены приобретать все это на свои деньги.

Выяснилось, что 23% жителей города докупают дополнительные рабочие инструменты по требованию работодателя, при этом более 50 процентов делают это по собственной инициативе. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

Есть и такие петербуржцы, которые вообще никогда не сталкивались с ситуацией, когда на рабочее место нужно что-то докупать. Таких граждан насчитывается 25%.

В 14% процентов случаев работникам полностью компенсируют затраты на дополнительные инструменты, но в 21% только частично. Еще 66% опрошенных не получают никакого финансового возмещения.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году большая часть жителей Северной столицы хотела бы отказаться от вредных привычек, при этом в некоторых сферах процент заметно выше, чем в остальных.