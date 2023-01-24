Колесов объяснил, чем отличится погода в Петербурге 24 января

В Санкт-Петербурге снова началась оттепель, однако перепад температур горожане смогут ощутить только в ночь с 23 на 24 января. Пока в городе все еще холодно из-за сильного ветра.

Утром во вторник, 24 января, атмосферный фронт уже находился над Выборгом, поэтому в ближайшие пару часов он подойдет к Санкт-Петербургу. Главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что сегодня осадки будут преимущественно в виде снега из-за все еще холодного воздуха.

Отмечается, что температура воздуха продолжит повышаться и к вечеру, вероятно, достигнет 0 градусов. Из неприятного в погоде на сегодня - сильный ветер. Колесов заметил, что его порывы будут особенно сильны в прибрежной части города, однако с приходом атмосферного фронта и теплого воздуха ветер немного ослабеет днем.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге снова оттепель с мокрым снегом. В среду, 25 января, ожидается дальнейшее повышение температуры.