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Пассажиров самолета до Якутска смогут отправить в путь только на следующий день

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Во вторник, 24 января, у нескольких авиарейсов, которые отправятся из Пулково, изменилось время вылета. Так, пассажиры, которые сегодня планировали отправиться в Якутск, смогут это сделать только на следующий день, в среду.

По данным онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, 24 января есть уже два задержанных и один отмененный рейс. Так, самолет до Вологды на 11:10 от авиакомпании "Вологодское Авиапредприятие" было решено вовсе не отправлять.

Позже запланированного вылетят пассажиры во Фергану. Рейс авиакомпании "Uzbekistan Airways" передвинули с 11:20 на 15:15.

Об еще большей задержке узнали путешественники, направляющиеся в Якутск, - теперь вылететь будет возможно только утром в среду, 25 января. Время отправления самолета "Якутии" перенесли с 18:10 вторника на 08:50 утра среды.

Все остальные рейсы, по данным расписания Пулково на восемь утра, пока планируют осуществить вовремя.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 21 января из Пулково стартовал первый рейс в ОАЭ авиакомпании Flydubai. 

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