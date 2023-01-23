Дочка актрисы Талызиной рассказала о состоянии матери после слухах об обмороке

Новости об обмороке актрисы Валентины Талызиной оказались всего лишь слухами. Дочка народной артистки РСФСР Ксения Хаирова не подтвердила информацию и назвала ее бредом.

Накануне, 22 января, стало известно, что звезда "Иронии судьбы" в своей день рождения, когда ей исполнилось 88 лет, потеряла сознание, после чего ей вызвали скорую помощь. Дочка Талызиной в беседе с телеканалом "360" заверила, что сейчас с ее мамой все хорошо.

Хаирова рассказала, что актриса в своей день рождения играла спектакль, после чего она вместе с мамой дома около трех часов ночи отметила успешное выступление и заодно и ее день рождения.