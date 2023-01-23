На февральские и мартовские праздники Петербург остается в топе самых популярных городов у туристов

Для отдыха в феврале и марте россияне активно бронируют туры и гостиницы в Северной столице. В список самых популярных направлений эксперты также занесли еще несколько российских и зарубежных городов.

Уже сейчас жители России задумались о предстоящем отдыхе в феврале и в марте, поэтому некоторые места в гостиницах и туры уже, действительно, заняты бронями. Об этом рассказал "МК в Калининграде" со ссылкой на директора департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Anex Tour Константина Гулевича.

Так, одним из популярных у туристов городов снова стал Санкт-Петербург. Напомним, что на Рождество в город на Неве также приехало большое количество туристов. Тогда на Петербург пришлось 23% всех бронирований гостиниц.

Кроме того на мартовские и февральские выходные россияне хотели бы отправиться в Москву, Калининград, на Байкал, в Шерегеш и Краснодарский край.

Отмечается, что Таиланд, Шри Ланка, Гоа, ОАЭ и Турция стали самыми востребованными зарубежными направлениями.