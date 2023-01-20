В крещенских купаниях приняли участие почти 30 тысяч жителей Северной столицы

По итогам крещенских купаний в купели окунулись более 28 тысяч петербуржцев.

Известно, что мероприятия в городе длились на протяжении двух дней, и за это время не было замечено нарушений или серьезных происшествий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним , что на территории Северной столице в 2023 году была оборудована 21 купель. За безопасностью граждан следили спасатели, сотрудники медицинской службы и представители правоохранительных органов. В мероприятиях приняли участие более 28 тысяч человек.

Также на Крещение был побит новый температурный рекорд, - в этот день столбик термометра установился на отметку в пять градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что более 13 тысяч горожан исукпались на Крещение уже к полудню 19 января. Серьезных происшествий или нарушений во время мероприятий выявлено не было.