Начало рабочей недели у петербуржцев начинается с +4 градусов тепла

В Северной столице снова по-весеннему тепло и мокро. температура воздуха на территории города и в области 16 января достигнет +4 градусов.

По данным центра погоды "Фобос", синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом в понедельник будет представлена тёплой периферий циклонического вихря. В связи с этим начало рабочей недели пройдет для горожан с мокрым снегом, переходящем в дожди. Отмечается, что облачно в городе на Неве, вероятно, будет на протяжении всего дня.

Температурные показатели все еще остаются сильно выше нормы. Так, в понедельник воздух может прогреться от +2 до +4 градусов, по области столбик термометра с −1 может подняться до +4 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в середине зимы к петербуржцам заглянул март. Теплый сектор циклонического вихря "Фредерик" принес на территорию региона облака и ветер.