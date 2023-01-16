В Петербурге з 2022 год стали производить в два раза больше одежды

За прошлый год производство одежды на территории Санкт-Петербурга выросло в два раза.

Выяснилось, что по итогам прошлого года, индекс промышленности производства в городе на Неве составил 104,7%. В общей сложности за 11 месяцев производство одежды удалось увеличить сразу в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

В ведомстве отметили, что созданием текстильных изделий при этом занялись на 40,6% больше. Участники рынка считают, что, вероятно, рост производства одежды связан с повышением спроса на военную экипировку, что особенно сильно было заметно осенью 2022 года.

Также уточняется, что на территории города активно занялись созданием машиностроительной продукции и пищевых продуктов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал об уровне развития петербургской промышленности, темпах локализации и перспективных отраслях.