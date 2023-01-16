Из Пулково в Казань 16 января самолет вылетит почти на два часа позже

В начале рабочей недели из петербургского аэропорта Пулково только один самолет отправляется с опозданием. Остальные маршруты и время их осуществления пока остаются без изменений.

Согласно информации, представленной на сайте воздушной гавани Петербурга, почти на два часа задержат самолет до Казани от авиакомпании "Северный Ветер". Так, вылет пассажиров перенесли с 09:05 на 10:55. При этом, по данным на 08:40 утра, это пока единственный рейс с серьезной задержкой.

По остальным маршрутам пассажиров отправят в соответствии с расписанием. Обо всех изменениях граждане смогут в течение дня узнавать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в воскресенье, 15 января, из Пулково с задержкой отправили пять самолетов. Первые рейсы перенесли с восьми утра на половину девятого.