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Самолет до Якутска из Пулково отправят только на следующий день

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© Фото: Baltphoto

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Сегодня, 15 января, из Петербурга пять самолетов отправят в путь с существенной задержкой. Первые рейсы перенесли с восьми утра на половину девятого.

По данным онлайн-табло Пулково, с одного и того же времени вылет перенесла авиакомпания "Россия". Речь идет о маршрутах "Санкт-Петербург — Грозный" и "Санкт-Петербург - Нальчик". Оба самолета вместо 07:55 теперь покинут воздушную гавань в 09:25. 

Авиакомпания "Уральские авиалинии" также перенесла вылет самолета в Калининград, - в воскресенье он отправится в 13:30 вместо 12:40. Кроме того, задержится самолет в Иркутск, который покинет Петербург в 14:30 вместо 12:40.

Последней на 15 января указана задержка у рейса до Якутска от авиакомпании "Якутия". Вместо 14:30 воскресенья самолет вылетит в 01:30 понедельника.

Остальные рейсы, согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, отправятся в путь по расписанию. Все изменения в течение дня можно отслеживать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице действовал повышенный уровень погодной опасности из-за штормового ветра. 

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