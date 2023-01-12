Тридцатилетние петербуржцы могут начать попадать под обязательный призыв с первого апреля

В России задумались о том, чтобы увеличить призывной возраст граждан вплоть до 30 лет.

Нововведение, по мнению правительства страны, необходимо, чтобы обеспечить безопасность России и научно-технический прогресс. Как пишет телеканал "360", работать с новейшим военным оборудованием могут только состоявшиеся специалисты.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые рамки призывного возраста могут ввести уже, начиная с весны 2023 года. Правда, чтобы изменения вступили в силу, парламентарии должны принять соответствующие поправки и внести их в законодательные акты о воинской службе. Специалист отметил, что полный переход может занять не более трех лет.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что новые рамки призывного возраста никак не скажутся на отсрочках службы, - в армию не пойдут люди с ограничениями по здоровью или те, кто в настоящее время не может нести службу по семейным обстоятельствам.

Таким образом, уже с 1 апреля в армию могут начать призывать и 30-летних петербуржцев.