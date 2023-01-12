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С 13 января в Петербург придет оттепель

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© Фото: Balthoto/ Павел Долганов

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Уже с завтрашнего дня, 13 января, синоптики обещают оттепель. Воздух в Санкт-Петербурге начал прогреваться уже с начала этой недели, после сильных рождественских морозов.

В четверг, 12 января, жители Северной столицы так и не дождутся циклона, который завис над Норвежским морем. Вместо этого к городу с запада подобрался адтмосферный фронт, с прохождением которого начнется оттепель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колсеов.

Между тем, 12 января снег будет идти на протяжении всего дня. По словам специалиста, по районам выпадет разное количество осадков. Так, утром сильнее всего снег шел на севере города, но и до центра он доберется. Температура воздуха в течение дня будет слабо отрицательной, однако со временем повысится.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице с приходом тепла появился порывистый ветер. Кроме того, специалисты предупреждают горожан о мокром снеге и гололице в четверг.

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