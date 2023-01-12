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На новогодние праздники в этом году Северную столицу посетило более миллиона туристов

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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За новогодние праздники Санкт-Петербург посетили более миллиона гостей. Выяснилось, что количество туристов в этому году превзошло ранние показатели.

По данным Ассоциацией туроператоров России, в 2023 году турпоток на новогодние выходные в Петербурге вырос на целых 7% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас Северная столица находится на третьем месте по количеству прибывших за указанный период туристов.

Отмечается, что с 30 декабря 2022 года по 8 января текущего года город посетили более миллиона человек. На втором месте по количеству прибывших на праздники гостей оказалась Московская область, куда приехало около двух миллионов человек, а лидерство досталось столице, где также побывали около двух миллионов туристов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в отелях и гостиницах Петербурга за время новогодних праздников гости Северной столицы оставили на 15% больше денег, чем за аналогичный период годом ранее. Повышение цен связано с затрами сами отельеров.

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