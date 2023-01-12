С потеплением в Северную столицу вернулись мокрый снег и порывистый ветер

Санкт-Петербург 12 января снова затянет облаками, местами может наблюдаться гололедица.

В четверг город окажется под влиянием тёплого сектора циклона. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что сегодня поступление теплого и влажного воздуха к берегам Невы будет заметно сильнее, чем раньше.

Небо над Северной столицей снова закроет облаками, местами пройдет мокрый снег, а на дорогах может появиться гололедица. Пешеходам необходимо периодически смотреть себе под ноги, а автомобилистам быть внимательными на дорогах.

По словам Леуса, температура воздуха в городе сегодня сохранится на отметках в −1 и +1 градус, по области показатели достигнут −4 и +1 градусов. Также горожане 12 января столкнутся с порывистым, южным ветром, скорость которого будет 5–10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 755 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за первую декаду января в Северной столице выпало только 20% от месяной нормы осадков. Кроме того синоптик напомнил, что начало месяца отличилось заметным перепадом температур.