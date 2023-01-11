Отдохнуть в Петербурге на новогодние праздники туристам вышло дороже, чем раньше

Чтобы остановиться в петербургских отелях на новогодние праздники туристам пришлось оставить больше денег, чем годом ранее. Все объясняется ростом расходов и самих отельеров.

Выяснилось, что цены в отелях во время праздничных выходных выросли в среднем на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Правда, затраты гостиниц и отелей тоже увеличились, что объясняет практически неизменную выручку по итогам новогодних выходных. Об этом пишет "Allnw".

Так, с 30 декабря 2022 года по 8 января текущего года средняя загруженность отелей Северной столице составила чуть больше 60%. Известно, что больше всего гостей приехало в Петербург третьего и четвертого января, - тогда отели и гостиницы были заполнены практически на 90%.

Помимо почти не поменявшейся выручки в этом году специалисты зафиксировали снижение доходности на фоне выросших затрат у самих отелей и гостиниц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что популярность и востребованность Петербурга у туристов не пропадает даже после новогодних праздников. В город до сих пор приезжает мого гостей.