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Только 20% от месячной нормы осадков выпало в Северной столице за первую декаду января

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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В начале января солнце светило только один день, а осадков при этом выпало всего 20%.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады января 2023 года. По словам специалиста, прежде всего она запомнилась резким перепадом температур. 

Так, самым морозным днем выдалось восьмое января, когда столбик термометра упал до -17 градусов в центре города, а самым теплым стало второе января, - тогда температура воздуха составила все +4,8 градусов. При этом средние показатели за первую декаду месяца составили -6,4 градуса с отклонением от нормы до -2,3 градусов.

Напомним, что в Ленобласти местами можно было попасть и под морозы в -27 и -29 градусов. По словам специалиста, уже третий год подряд первая декада января становится холоднее. Так, за 10 дней на территории города выпало всего 9,5 мм снега, что составляет 20% от нормы месяца в 46,4 мм. Солнце петербуржцы смогли поймать только второго января.

В среду, 11 января, на территории Петербурга относительно спокойно. Завтра снова подойдет атмосферный фронт, который принесет с собой осадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге после сильных морозов температура воздуха снова вернулась к нулю.

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