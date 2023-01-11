В Московском районе сносят гаражи ради новой трамвайной линии "Славянка"

В Московском районе Северной столицы для постройки новой трамвайной линии начали демонтировать гаражи.

Снос гаражного комплекса начался 10 января, во вторник. В пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга рассказали, что участок в Московском районе входит в план, по которому будет возведена новая трамвайная линия "Купчино – Шушары – Славянка".

Известно, что временная коллективная стоянка на Московском шоссе находится там незаконно, так как договор с арендатором был расторгнут еще пол года назад, но он до сих пор не освободил указанную территорию.

Длина новой трамвайной линии "Славянка" в Московском районе составит 21 километр, при этом в год ей будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что старейший ТК на Промышленной улице в Петербурге планируют превратить в гостиничный комплекс.