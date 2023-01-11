  • 11 Январь 2023
USD 11.01.2023 69.6094 -0.6908
USD ММВБ 13:34 69.0387  
EUR 11.01.2023 74.5438 -0.5347
EUR ММВБ 13:34 74.1961  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Московском районе сносят гаражи ради новой трамвайной линии "Славянка"

Автор:


© Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Темы дня

В Московском районе Северной столицы для постройки новой трамвайной линии начали демонтировать гаражи.

Снос гаражного комплекса начался 10 января, во вторник. В пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга рассказали, что участок в Московском районе входит в план, по которому будет возведена новая трамвайная линия "Купчино – Шушары – Славянка".

Известно, что временная коллективная стоянка на Московском шоссе находится там незаконно, так как договор с арендатором был расторгнут еще пол года назад, но он до сих пор не освободил указанную территорию. 

Длина новой трамвайной линии "Славянка" в Московском районе составит 21 километр, при этом в год ей будут пользоваться не менее 13 миллионов пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что старейший ТК на Промышленной улице в Петербурге планируют превратить в гостиничный комплекс.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram