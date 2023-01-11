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Снег не пропал из петербургских дворов даже после перехода на новую систему уборки

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© Фото: Фото: Baltphoto/Николай Овсяннков

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С начала года в Северной столице стартовала новая система уборки дворов, однако ее эффективность пока остается под вопросом.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, новая схема работает уже с первого числа. По плану властей, до 1 июля текущего года во всех районах Петербурга подрядные организации хотят заменить на государственные жилищные агентства, финансирующиеся из бюджета города. Таким образом, могут быть решены вопросы, касающиеся внезапного ухудшения погодных условий, нехватки финансирования, людей и техники. По крайней мере, так считают в Смольном.

Предполагается, что благодаря новой системе уборки ее качество должно заметно улучшится, но пока ситуация изменилась несильно. Согласно данным пресс-службы, в перспективе районы будут сами определять, какие районы будут убирать сами, а какие будут отданы подрядчикам. На сегодняшний день в Василеостровском районе  жилищное агентство взяло на себя только 5% площадей, а в Кировском районе местное агентство контролирует более 40% дворовых площадей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на дорогах Петербурга из-за перепада температур 11 января может образовываться гололедица, также местами пройдет мокрый снег, который может еще больше усугубить и без того непростую ситуацию.

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