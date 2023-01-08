В МЧС петербуржцев предупредили о сильных порывах ветра девятого января

В Санкт-Петербурге девятого января ожидается ухудшение погодных условий. Так, с концом праздников и началом рабочей недели в город ворвется сильный ветер.

В понедельник необходимо подготовиться к сильным порывам ветра, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. Так, согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", местами ветер в Петербурге может усилиться до 15 м/с.

При этом температура воздуха в понедельник будет держаться на отметках от -8 до -10 градусов, а ночью показатели опустятся до -13 и -15 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться, а осадков почти не выпадет.

Жителям Петербурга и Ленобласти необходимо аккуратно вести себя на дорогах, не спешить. По прогнозу специалистов, на дорогах региона все еще сохраняется сильная гололедица.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во второй половине следующей недели на территории Северной столицы вновь потеплеет до нуля градусов.