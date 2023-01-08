Петербуржцам объяснили, как побороть желание остаться дома и выйти на работу

После праздников петербуржцам может быть очень непросто выйти из дома и втянуться в рабочий процесс. Психолог рассказала, как справиться с этой трудностью.

Психолог Юлия Графова напомнила, что нужно делать все постепенно и не ставить себе слишком больших целей. По словам специалиста, необходимо дать себе время на раскачку, которая может занять примерно пять дней. Об этом пишет "МК в Питере".

Нельзя критиковать себя слишком сильно. Вместо этого специалист рекомендует подойти к ситуации с пониманием, не злиться и не ругать себя за то, что пока работать не очень хочется.

Психолог отметила, что к работе не нужно готовиться заранее, так как человек и не отдыхает, и не работает. Единственное, что можно сделать накануне рабочих дней - это погладить одежду и посторить план на завтра.