  • 8 Январь 2023
USD 31.12.2022 70.3375 +70.3375
USD ММВБ 00:05 71.5887  
EUR 31.12.2022 75.6553 +75.6553
EUR ММВБ 00:05 76.0076  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам объяснили, как побороть желание остаться дома и выйти на работу

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

После праздников петербуржцам может быть очень непросто выйти из дома и втянуться в рабочий процесс. Психолог рассказала, как справиться с этой трудностью.

Психолог Юлия Графова напомнила, что нужно делать все постепенно и не ставить себе слишком больших целей. По словам специалиста, необходимо дать себе время на раскачку, которая может занять примерно пять дней. Об этом пишет "МК в Питере".

Нельзя критиковать себя слишком сильно. Вместо этого специалист рекомендует подойти к ситуации с пониманием, не злиться и не ругать себя за то, что пока работать не очень хочется.

Психолог отметила, что к работе не нужно готовиться заранее, так как человек и не отдыхает, и не работает. Единственное, что можно сделать накануне рабочих дней - это погладить одежду и посторить план на завтра.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram